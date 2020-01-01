Елена Синица Депутаты Заксобрания одобрили кандидатуру Екатерины Тхор на должность министра финансов Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевой парламент поддержал назначение Екатерины Тхор на должность министра финансов. Решение было принято на заседании Заксобрания 18 марта.

«С официальным заступлением Екатерины Ивановны на должность министра финансов мы, коллеги, можем быть уверены, что наши общественные финансы в надёжных и порядочных руках. Я в этом абсолютно уверена», — отметила депутат Заксобрания Елена Зырянова.

Напомним, на заседании профильного комитета депутаты также поддержали назначение Екатерины Тхор. Её кандидатура прошла и согласование с федеральным Минфином.

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