В Прикамье за сутки коронавирус подтвердился у жителей 23 территорий Лидеры по числу заразившихся — Пермь, Кунгур и Березники Поделиться Поделиться Твитнуть

За сутки в Пермском крае коронавирусная инфекция обнаружена у жителей 23 муниципалитетов.

58 жителей с COVID-19 выявлено в Перми, 12 — в Кунгуре, 10 — в Березниках.

В Пермском муниципальном районе коронавирусная инфекция подтвердилась у девяти прикамцев, в Чайковском заболели семь человек, в Чердынском городском округе — пять. По 4четырежителя с COVID-19 обнаружено в Ильинском и Октябрьском городских округах, а также в Бардымском муниципальном округе.

Всего за сутки заболели 136 человек

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.