В Прикамье за сутки коронавирус подтвердился у жителей 23 территорий
Лидеры по числу заразившихся — Пермь, Кунгур и Березники
За сутки в Пермском крае коронавирусная инфекция обнаружена у жителей 23 муниципалитетов.
58 жителей с COVID-19 выявлено в Перми, 12 — в Кунгуре, 10 — в Березниках.
В Пермском муниципальном районе коронавирусная инфекция подтвердилась у девяти прикамцев, в Чайковском заболели семь человек, в Чердынском городском округе — пять. По 4четырежителя с COVID-19 обнаружено в Ильинском и Октябрьском городских округах, а также в Бардымском муниципальном округе.
Всего за сутки заболели 136 человек
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