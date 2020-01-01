На Разгуляе начали выборочно сносить гаражи Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В микрорайоне Разгуляй сегодня возобновили демонтаж объектов гаражного кооператива.

На его месте планируется строить новое здание театра оперы и балета. Снос боксов начался ещё в 2019 году, но был остановлен по требованию прокуратуры, посчитавший процесс незаконным.

В минстрое Прикамья пояснили, что на данный момент ведётся демонтаж только тех гаражей, собственники которых уже получили компенсации и подписали акты об освобождении гаражных боксов под снос. Остальные объекты не тронут.

В ведомстве добавили, что из бюджета Пермского края уже произведены выплаты 142 собственникам на общую сумму 69,6 млн руб.

Сейчас в Адресную инвестпрограмму Пермского края вносят изменения, предусматривающие продление мероприятий по подготовке территории строительства нового здания театра на 2021 год. После внесения изменений процесс выплат продолжится.

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