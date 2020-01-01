Елена Лодыгина журналист Пермская компания через суд оспаривает итоги дорожного аукциона почти на 1 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края начал рассмотрение иска ООО «ТСИ-Пермь» к ФКУ Упрдор «Прикамье». Истец требует отменить итоги аукциона на выполнение работ по ремонту трассы М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа, подъезд к г. Пермь, км 371+000 — км 378+400, Пермский край» в Большесосновском районе.

Всего на участие в аукционе заявились семь компаний. По итогам работы комиссии контракт был заключён с ООО «ДорТехИнжиниринг» на 943 млн руб. Как пояснили «Новому компаньону» в ФКУ Упрдор «Прикамье», заявка ООО «ТСИ-Пермь» была признана не соответствующей требованиям, так как компания не смогла подтвердить опыт выполнения таких работ.

Но компания, не согласная с таким решением, сначала обратилась в Пермское УФАС. Антимонопольщики признали жалобу необоснованной. А затем в суд. Рассмотрение дела в арбитражном суде назначено на 22 марта. Истец ходатайствовал о запрете совершения каких-либо действий, связанных с исполнением госконтракта, но суд ходатайство отклонил.

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