Мария Сыропятова Прибыль компаний Пермского края за год уменьшилась на 51,4% Поделиться Поделиться Твитнуть

Положительный сальдированный финансовый результат организаций Пермского края (без учёта субъектов малого и среднего бизнеса, банков и страховых организаций) составил в 2020 году 151,9 млрд руб.. Это на 51,4% ниже уровня 2019 года. Об этом сообщает Пермьстат.

В целом по краю 69,6% обследованных организаций завершили год с прибылью в размере 173,7 млрд руб., что на 47,1% ниже показателя предыдущего года.

Сумма убытка нерентабельных организаций края составила 21,8 млрд руб.. Это на 38,1% выше показателя 2019 года.

Промышленные предприятия получили в 2020 году положительный сальдированный финансовый результат в сумме 128,9 млрд руб., что ниже показателя 2019 года на 57,5%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.