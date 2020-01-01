За сутки в Пермском крае зафиксировано 136 новых случаев заражения коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал суточную сводку по заражению коронавирусной инфекцией в Прикамье за 16 марта. Как и день назад, новых заболевших — 136.

Среди них — 67 мужчин, 69 женщин. 37 пациентов госпитализированы, остальные 99 проходят лечение на дому.

Всего с начала пандемии в крае COVID-19 был обнаружен у 49 509 человек.

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