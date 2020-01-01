Банк «Урал ФД» сообщает о кадровых изменениях Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО КБ «Урал ФД» официально сообщает о том, что совет директоров банка принял решение о досрочном прекращении полномочий председателя правления банка Пшенникова Романа Геннадьевича. Временно исполняющей обязанности председателя правления назначена Светлана Анатольевна Галягина, занимающая с 2012 года должность заместителя председателя правления АО КБ «Урал ФД».

Со сменой руководителя стратегические цели развития банка «Урал ФД» не меняются. Приоритетами по-прежнему остаются: повышение эффективности бизнес процессов, развитие дистанционных каналов обслуживания и поддержание высокого уровня сервиса для розничных и корпоративных клиентов.

АО КБ «Урал ФД»

Акционерное общество коммерческий банк «Уральский финансовый дом» — крупнейший самостоятельный региональный банк края, обладающий разветвленной сетью современных офисов, банкоматов и партнеров. Головной офис банка расположен в Перми. Также офисы «Урал ФД» находятся в крупнейших городах Пермского края, Москве, Екатеринбурге и Новосибирске. Банк «Урал ФД» имеет генеральную лицензию Банка России, а также лицензии на обслуживание счетов физических и юридических лиц в валюте РФ и в иностранной валюте, лицензии на дилерскую и депозитарную деятельность.

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