За год поступления в краевой бюджет от патентной системы налогообложения возросли на 116% Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным на 1 января 2021 года, в консолидированный бюджет Пермского края поступили средства от патентной системы налогообложения (ПСН) на сумму 233,9 млн руб. Это на 116% больше, чем годом ранее (по данным на 1 января 2020 — 108,5 млн руб.). Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций Олег Соснин.

Кроме этого, за год на 362% возросло количество ИП, применяющих ПСН. Согласно данным на 1 января 2021 года, их число составляло 24 тыс. человек (годом ранее — 5,2 тыс. человек).

Число выданных патентов за год выросло на 427%. Сообщается, что к 1 января 2021 года было выдано 36,7 тыс. патентов, а годом ранее — 6,9 тыс. патентов.

Олег Соснин доложил о статистике применения упрощённой системы налогообложения (УСН).

Здесь показатели роста поступлений в краевой бюджет гораздо ниже: +1,5%. По данным на 1 января 2021 года, доход составил 7,57 млн руб., а год назад — 7,46 млн руб.

По словам министра, судить о росте числа налогоплательщиков, предоставивших декларации по УСН, пока рано. Данные будут доступны после обработки налоговых деклараций. Срок их подачи для юрлиц — не позднее 31 марта, для ИП — не позднее 30 апреля. Тем не менее, по данным на 1 января 2020 года, таких налогоплательщиков было 64,6 тыс.человек.

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