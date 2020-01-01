В администрации губернатора Пермского края появился новый замглавы
Ирина Макарова будет курировать вопросы макроэкономики и нацпроекты
С 1 марта 2021 года на должность заместителя главы администрации губернатора Прикамья назначена Ирина Макарова. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
По данным издания, она будет курировать вопросы макроэкономики и нацпроекты.
Ирина Валерьевна Макарова — уроженка Перми, доктор экономических наук. Защитила научную работу по теме «Диагностика потенциала и стратегия модернизации машиностроительного комплекса старопромышленного региона» в 2010 году.
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