В администрации губернатора Пермского края появился новый замглавы Ирина Макарова будет курировать вопросы макроэкономики и нацпроекты Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

С 1 марта 2021 года на должность заместителя главы администрации губернатора Прикамья назначена Ирина Макарова. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, она будет курировать вопросы макроэкономики и нацпроекты.

Ирина Валерьевна Макарова — уроженка Перми, доктор экономических наук. Защитила научную работу по теме «Диагностика потенциала и стратегия модернизации машиностроительного комплекса старопромышленного региона» в 2010 году.

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