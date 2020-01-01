Елена Синица Комитет по бюджету рекомендовал назначить Екатерину Тхор министром финансов Поделиться Поделиться Твитнуть

В среду, 17 марта, депутаты комитета по бюджету Заксобрания поддержали кандидатуру Екатерины Тхор на должность министра финансов. Сейчас она занимает этот пост в статусе и. о.

«Я думаю, что Екатерина Ивановна не нуждается в долгом представлении, — отметила первый заместитель председателя краевого правительства Ольга Антипина. — Она работает в министерстве финансов (а когда-то — в управлении финансов Пермской области) с 1993 года. Стаж её деятельности более 27 лет. Все эти годы она работает над бюджетом Пермского края. Более 10 лет она непосредственно возглавляет процесс подготовки проекта бюджета и всех поправок в закон о бюджете. За эти годы Екатерина Ивановна проявила себя очень грамотным специалистом, отличным организатором, высококвалифицированным специалистом. Она пользуется заслуженным уважением своих коллег и руководства Пермского края».

Отметим, что по процедуре кандидатура на должность главы минфина проходит согласование с федеральным Министерством финансов. По словам Ольги Антипиной, 2 марта в адрес губернатора поступила выписка из протокола, согласно которому Тхор признана кандидатурой, соответствующей должности. Другой этап — комитет по бюджету Заксобрания. И депутаты профильного комитета рекомендовали назначить Екатерину Тхор министром.

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