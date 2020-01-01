Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 22 территориях края Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае COVID-19 заразились жители 22 территорий региона.

64 больных коронавирусом обнаружено в Перми, 15 — в Чернушинском городском округе, 13 — в Березниках.

В Чайковском коронавирусная инфекция подтвердилась у восьми прикамцев, в Кунгуре — у пяти, в Соликамском и Суксунском городских округах заболели по четыре жителя.

В Лысьвенском городском округе и Пермском муниципальном районе выявлено по три случая заболевания, в Кудымкаре, Юсьвинском муниципальном округе, Добрянском и Осинском городских округах — по два.

В ещё девяти территориях Пермского края обнаружено по одному заболевшему.

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