Елена Лодыгина журналист В Перми не нашлось желающих отремонтировать фасады двух исторических зданий Поделиться Поделиться Твитнуть

Конкурсная комиссия опубликовала итоговые протоколы по капитальному ремонту фасадов усадьбы купчихи М. Т. Киселёвой (на ул. Ленина, 27) и особняка купца Жирнова (на ул. Пермской, 57). Конкурсы признаны несостоявшимися, так как на них не поступило ни одной заявки.

Напомним, ремонт фасада здания на ул. Ленина, 27 оценивался в 771,3 тыс. руб., на Пермской, 57 — в 1,2 млн руб. Как было сказано в конкурсной документации, подрядчику необходимо было воссоздать тяги и откосы, провести ремонт штукатурки, окраску фасада, заменить водосточную систему, воссоздать лицевую поверхность кирпичной кладки, откосов и провести другие работы.

Работы планировалось завершить в срок до 1 октября 2021 года.

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