Затраты бюджета Перми на содержание фонтанов уменьшатся на полмиллиона рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми подвела итоги двух аукционов на содержание городских фонтанов в 2021 году. Протоколы выложены на портале госзакупок.

В период с 1 мая по 30 сентября обеспечением рабочего режима работы объектов займётся пермская компания ООО «Фонтан». Она победила в обоих аукционах, в каждом из которых было подано по четыре заявки.

Один контракт на обслуживание фонтана в 68-м квартале эспланады будет заключён с ООО «Фонтан» на 5,293 млн руб., второй — на содержание 13 других городских фонтанов — на 10,341 млн руб.

В общей сложности затраты городского бюджета на работу фонтанов Перми составят 15,634 млн руб. В результате двух аукционов стоимость контрактов суммарно сократилась на 485 тыс. руб.

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