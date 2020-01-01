Мария Сыропятова Мэрия готова потратить на содержание пермских фонтанов 10,7 млн руб. За их работой нужно будет следить в период запуска — с мая по конец сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Администрация Перми объявила аукцион на содержание 13 фонтанов Перми в 2021 году. Данные об этом размещены на портале госзакупок.

В перечне следующие фонтаны: в скверах Уральских добровольцев и им. Ф. Э. Дзержинского, на бульваре Советской Армии на ул.Сибирской, в театральном саду на ул. Петропавловской, 25а и на «Тихом Компросе». В закупку также включили два фонтана в сквере 250-летия Перми у вокзала Пермь II («Сад камней»), два фонтана в сквере у ДК им А. Г. Солдатова и один — в сквере им. О. Новосёлова на ул. Хохрякова.

Также в закупку включили три фонтана за пределами центра Перми: в парке культуры и отдыха им А. П. Чехова в микрорайоне Гайва, на ул. Ласьвинской, 15а в Закамске и в сквере им. Розалии Землячки в микрорайоне Рабочий посёлок. То есть в перечне есть все известные пермские фонтаны, кроме фонтанов на эспланаде.

Подрядчик должен обеспечить рабочий режим работы фонтанов с 1 мая по 30 сентября 2021 года; до 5 октября должны быть выполнены работы по подготовке к зимнему периоду. При этом подрядчик должен будет провести по два световых и водных шоу для фонтанов в парке им. А. П. Чехова, на «Тихом Компросе», в сквере им. Ф. Э. Дзержинского.

Срок подачи заявок для участия в электронном аукционе — до 7:00 10 марта 2021 года.

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