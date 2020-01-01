Елена Лодыгина журналист Бывший вице-премьер намерен обжаловать приговор Поделиться Поделиться Твитнуть

Роман Кокшаров

Константин Долгановский

Бывший вице-премьер краевого правительства Роман Кокшаров намерен обжаловать приговор. Об этом сообщил его адвокат Александр Струков.

Напомним, 16 марта Ленинский районный суд вынес приговор Роману Кокшарову. Его обвинили в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Судом ему было назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на два года с испытательным сроком один год и запрет на право занимать государственные должности. По ст. 289 УК РФ он был приговорён к штрафу в 200 тыс. руб. Но от штрафа бывший чиновник был освобождён в связи с истечением срока исковой давности.

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