Пермь попала в ТОП-5 городов по решениям в сфере общественного транспорта в феврале по версии ВЭБ.РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

ВЭБ.РФ опубликовал очередной выпуск ежемесячного отраслевого обзора развития общественного транспорта в городах России. ТОП-5 приводит проект «Экспертные клубы России».

В нём приводятся ключевые события в отрасли за февраль, актуальные исследования и современные принципы организации перевозок. Лидерами публичной повестки модернизации систем пассажирского транспорта в феврале стали Новокузнецк, Тверь, Пермь, Челябинск и Новосибирск.

В Перми эксперты корпорации отметили данные для принятия решений и электротранспортные инициативы.

Михаил Борисов, общественный деятель:

— Пермь оказалась в лидерах благодаря транспортной реформе, которой некоторые возмущены. Несмотря на противодействие отдельных перевозчиков и сложную экономическую ситуацию, город последовательно реализует транспортную реформу: корректирует маршрутную сеть и тарифное меню, реконструирует трамвайные пути и обновляет подвижной состав, расширяет зону платной парковки. Эксперты, которые проводили оценку, обратили внимание на развитие электротранспорта в Перми, так как сейчас идёт планомерная реконструкция старых сетей и планируется постройка новых веток.

«Задача властей вывести отрасль на новый уровень, это необходимо для повышения комфорта и безопасности жителей, удобства пользования объектами социальной инфраструктуры. К юбилею краевой столицы наша цель — полностью обновить автобусный парк города, а также постепенно обновлять подвижной состав электротранспорта, ремонтировать инфраструктуру. Отдельное внимание уделяем и межмуниципальным перевозкам — здесь средний возраст автобусов составляет 27 лет. В рамках транспортной реформы планируется постепенно переводить межмуниципальные маршруты на регулируемые тарифы, обновляя подвижной состав и формируя в регионе единые «правила игры» для перевозчиков», — отмечает Дмитрий Махонин.









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