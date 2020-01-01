Мария Сыропятова В Пермском каре с начала года в 1,5 раза увеличилось количество регистрации прав на жилые помещения Поделиться Поделиться Твитнуть

За январь-февраль 2021 года в Пермском крае количество зарегистрированных прав на жилые помещения выросло на 49 %. Об этом сообщили в управлении Росреестра по Пермскому краю.

При этом общее число зарегистрированных прав, ограничений прав и обременений по объектам недвижимости за тот же период увеличилось на 23 % и составило 76 426.

В ведомстве отмечают, что наблюдают рост регистрационных действий по объектам недвижимости, приобретённым с помощью ипотеки. Количество сделок достигло 9800 (рост на 29%).

Выросло и количество договоров участия в долевом строительстве: их за первые два месяца 2021 года зарегистрировано 1290 (рост на 7,5%).

90% всех сделок оформлялись с помощью счетов эскроу.









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