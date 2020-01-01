За сутки в Прикамье коронавирусом заболели 136 человек Госпитализированы 42 пациента Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Роспотребнадзор опубликовал данные о количестве заболевших короновирусом жителей Пермского края за минувшие сутки. Выявлено 136 новых случаев заражения Covid-19. 42 человека госпитализированы, 94 — проходят лечение на дому. Смертей из-за COVID-19 за минувшие сутки не зафиксировано, выздоровели 289 человек.



Общее число заболевших коронавирусом в крае с начала пандемии достигло 49 373.

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