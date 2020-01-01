Житель Краснокамска осужден за кражу канализационных труб Чугунные изделия он сдавал в металлолом Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Краснокамский городской суд Пермского края вынес решение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении кражи (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В ходе судебного заседания установлено, что в июне 2020 года на одной из улиц Краснокамска он «приметил» чугунные канализационные трубы, являющиеся участком внеплощадного напорного коллектора АО «КЭЛМИ», и решил их похитить.

Для этого краснокамец нанял экскаватор-погрузчик, два автомобиля «КАМАЗ», привлёк к погрузке ничего не подозревающих рабочих и отвёз 1,6 км труб в пункт приёма металла

Вырученными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Акционерному обществу «КЭЛМИ» был причинён ущерб в размере более 1,2 млн руб.

Суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и взыскал в полном объёме сумму причинённого материального вреда.

Виновный взят под стражу в зале суда.

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