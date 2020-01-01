Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 23 территориях Прикамья
На первом месте по количеству заразившихся — Пермь. COVID-19 обнаружен у 91 жителя краевого центра.
Октябрьский и Чусовской городские округа поделили вторую строчку. В этих территориях зафиксировано по шесть человек с коронавирусом.
Замыкает тройку Пермский муниципальный район с четырьмя заболевшими.
В Осинском городском округе, Александровском и Кишертском муниципальных округах выявлено по три случая заболевания. По два инфицированных — в Кизеле, Чайковском, Юсьвинском и Большесосновском муниципальных районах, а также в Лысьвенском, Нытвенском и Чернушинском городских округах.
По одному заболевшему зафиксировано в девяти территориях края. Это Березники, Кунгур, Кунгурский муниципальный район, Карагайский, Кудымкарский и Сивинский муниципальные округа, Краснокамский, Соликамский и Суксунский городские округа.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.