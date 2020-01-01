Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 23 территориях Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По результатам исследований Роспотребнадзора за сутки заболевшие коронавирусом обнаружены в 23 территориях региона.

На первом месте по количеству заразившихся — Пермь. COVID-19 обнаружен у 91 жителя краевого центра.

Октябрьский и Чусовской городские округа поделили вторую строчку. В этих территориях зафиксировано по шесть человек с коронавирусом.

Замыкает тройку Пермский муниципальный район с четырьмя заболевшими.

В Осинском городском округе, Александровском и Кишертском муниципальных округах выявлено по три случая заболевания. По два инфицированных — в Кизеле, Чайковском, Юсьвинском и Большесосновском муниципальных районах, а также в Лысьвенском, Нытвенском и Чернушинском городских округах.

По одному заболевшему зафиксировано в девяти территориях края. Это Березники, Кунгур, Кунгурский муниципальный район, Карагайский, Кудымкарский и Сивинский муниципальные округа, Краснокамский, Соликамский и Суксунский городские округа.

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