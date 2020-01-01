Григорий Серёдкин «Парма» в Санкт-Петербурге уступила лидеру Единой лиги ВТБ Пермяки провалили третью четверть матча Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермский БК «Парма» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ уступил петербургскому «Зениту». Матч состоялся 15 марта в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 89:84 в пользу хозяев паркета.

В первой игровой четверти команды шли достаточно ровно. Она завершилась с небольшим преимуществом «Пармы» — 19:21. Однако к большому перерыву хозяева реабилитировались и вышли вперёд — 45:38.

В третьей четверти «Зенит» доминировал уже полностью и по её итогам оторвался на 15 очков от гостей — 70:55. В финальной четверти «Парма» немного сократила разрыв, но общих усилий для того, чтобы переломить ход матча с лидером турнира, пермякам не хватило. В итоге — 89:84 и «Парма» терпит второе поражение в лиге подряд.

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Зенита» Уильям Томас. На его счету 24 очка. В составе «Пармы» больше всех очков набрали литовский форвард Эйгирдас Жукаускас и литовский защитник Адас Юшкявичус — 22.

Отметим, против родного брата сыграл зимний новичок «Пармы» Марцель Понитка. Его страший брат — Матеуш Понитка — выступает за петербургский клуб.

Поражение вновь оставило «Парму» на девятой строчке регулярного чемпионата. Эта позиция не даёт команде права сыграть в плей-офф Единой лиги ВТБ по окончании «регулярки».

Напомним, ранее «Парма» дважды обыграла эстонский «Калев» и поднялась в зону плей-офф Единой лиги ВТБ. Однако после большого перерыва, связанного с играми национальных сборных, потерпела обидное выездное поражение от польской «Зелёной Гуры» (92:95).

Следующий матч «Парма» вновь проведёт в гостях. 18 марта команда Казиса Максвитиса приедет в Краснодар, где сыграет против местного БК «Локомотив-Кубань» (0+). Краснодарцы сейчас располагаются на четвёртой строчке турнирной таблицы «регулярки». А после, 29 марта, пермяки отправятся в Казахстан, где сыграют против «Астаны» из Нур-Султана (0+).

Дома пермский болельщик увидит «Парму» только 4 апреля. На этот день намечена игра с белорусским БК «Цмоки-Минск» (0+).

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