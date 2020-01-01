Директором гимназии № 17 в Перми стала Марина Демидова Приказ о назначении подписан в городском департаменте образования Поделиться Поделиться Твитнуть

Гимназия №17

Константин Долгановский

Ранее работавшая заместителем директора по учебно-воспитательной работе Марина Демидова назначена директором гимназии №17 г. Перми.

Соответствующий приказ подписан в городском департаменте образования. Как сообщили в ведомстве, кандидатуру Марины Викторовны выдвинул педагогический коллектив гимназии.

Марина Демидова работает в учебном учреждении 28 лет, прошла путь от учителя информатики до заместителя директора.

В 2010 году решением учёного совета механико-математического факультета ПГУ Марина Демидова награждена медалью Л. Эйлера «За заслуги» за вклад в развитие математического образования. Она является неоднократным победителем олимпиады учителей информатики Университетского округа НИУ-ВШЭ «ПРОФИ». В 2014 году поощрена Благодарностью президента России за трудовые успехи.

До Марины Демидовой на протяжении 44 лет пермскую гимназию №17 возглавляла Элеонора Падей.

















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