Директором гимназии № 17 в Перми стала Марина Демидова
Приказ о назначении подписан в городском департаменте образования
Соответствующий приказ подписан в городском департаменте образования. Как сообщили в ведомстве, кандидатуру Марины Викторовны выдвинул педагогический коллектив гимназии.
Марина Демидова работает в учебном учреждении 28 лет, прошла путь от учителя информатики до заместителя директора.
В 2010 году решением учёного совета механико-математического факультета ПГУ Марина Демидова награждена медалью Л. Эйлера «За заслуги» за вклад в развитие математического образования. Она является неоднократным победителем олимпиады учителей информатики Университетского округа НИУ-ВШЭ «ПРОФИ». В 2014 году поощрена Благодарностью президента России за трудовые успехи.
До Марины Демидовой на протяжении 44 лет пермскую гимназию №17 возглавляла Элеонора Падей.
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