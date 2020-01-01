Алексей Дёмкин предложил скорректировать Стратегию социально экономического развития Перми с учётом мнения общественности Поделиться Поделиться Твитнуть

Накануне итогового заседания комиссии по отбору кандидатур на должность мэра Перми губернатор Прикамья Дмитрий Махонин провёл рабочую встречу с временно исполняющим полномочия главы города Алексеем Дёмкиным. Подробности встречи сообщает пресс-служба администрации Перми.

Губернатор отметил, что в настоящее время краевое правительство разрабатывает долгосрочную Стратегию социально-экономического развития региона. При формировании документа учитывается мнение граждан, общественных организаций и профессиональных сообществ. Так, в начале марта состоялся круглый стол с участием руководителей крупных промышленных предприятий Пермского края, в рамках которого краевые и городские власти обсуждали перспективы развития промышленности и региона в целом.

— Традиционно Пермский край — индустриальный центр, поэтому мнение наших производственников имеет серьёзный вес. Их опыт, знания, трудолюбие помогают нам развивать как краевую столицу, так и весь регион. В ходе этой встречи мы обсуждали разработку Стратегии социально-экономического развития Пермского края. Думаю, вы согласитесь, что Стратегия развития на ближайшие годы нужна и краевой столице. Пермяки ждут от нас быстрого решения накопившихся проблем, качественного улучшения жизни. Прошу администрацию города оперативно приступить к подготовке этого документа, — сказал в начале встречи губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин отметил, что Стратегия развития на ближайшие годы будет актуализирована и для Перми.

— У города есть рабочий документ — Стратегия социально-экономического развития до 2030 года. Однако сейчас отсутствуют актуальные целевые ориентиры для формирования плана мероприятий на 2021–2025 годы. План мероприятий стратегии будем актуализировать. Безусловно, мы опираемся на федеральные приоритеты, учитываем курс на реализацию национальных проектов. Но при этом понимаем, что необходимо учесть специфику Перми, получить обратную связь от местной общественности и экспертного сообщества, — подчеркнул Алексей Дёмкин.

Он сообщил, что запланировано проведение ряда круглых столов с представителями разных отраслей, чтобы получить срез мнений, что ждёт общество от власти. Прозвучавшие предложения лягут в основу стратегии развития Перми на ближайшее десятилетие.

Дмитрий Махонин поручил оперативно приступить к корректировке этого документа. По его словам, существующие городские планы и программы требуют серьёзной доработки с учётом последствий пандемии, изменившихся экономических реалий и межбюджетных взаимоотношений. Он также поручил городским властям продолжить серию круглых столов с представителями общественности и экспертами по различным направлениям: благоустройство, культура, спорт, социальная защищённость и другим. Городская Стратегия развития должна быть скорректирована в едином ключе с региональной Стратегией.

Кроме того, глава Прикамья напомнил, что уже на следующей неделе, 23 марта, городские депутаты на заседании думы будут принимать решение о назначении нового главы Перми.

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