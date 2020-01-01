За сутки в Прикамье коронавирусом заболели 139 человек Общее число заболевших увеличилось до 49 237 Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае за сутки было выявлено ещё 139 новых случаев заражения коронавирусом. Ежесуточный прирост больных составляет 0,3%.

Госпитализированы 39 человек, 100 — проходят лечение на дому. Среди новых инфицированных 59 мужчин, 80 женщин, 8 детей. Общее число заболевших в Прикамье с начала пандемии увеличилось до 49 237.

Среди субъектов РФ по приросту заболевших регион занимает 11-е место.

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