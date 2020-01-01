В Пермском крае на неделе температура воздуха ожидается выше климатической нормы Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото www.stihi.ru

На неделе 15–21 марта в Пермском крае температура воздуха окажется выше климатической нормы на один-два градуса. В первой половине недели дневные оттепели более вероятны по северу Прикамья, к четвергу потепление придёт в южные районы. Прогноз опубликовал сайт «Метеоролог и я».

Количество осадков ожидается в пределах нормы.

В понедельник и вторник погодные условия на территории региона сформируют антициклон над Казахстаном и заполняющийся циклон, который будет смещаться с северо-запада Европейской территории России на Республику Коми. В результате их взаимодействия в Пермский край начнёт поступать тёплый воздух, начнутся снегопады.

К среде на регион сместится гребень казахстанского антициклона, интенсивность осадков уменьшится. Среда, 17 марта, может стать самым тёплым днём на неделе. Воздух, по прогнозам, прогреется до +2 градусов.

В выходные дни характер погоды существенно не изменится. Небольшое похолодание в северных районах Пермского края возможно в воскресенье.

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