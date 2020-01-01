Елена Лодыгина журналист В Пермском крае выявлен 141 новый случай заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае за минувшие сутки выявлен 141 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает краевое управление Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости составил 1888,9 на 100 тыс. населения. Заболевшие коронавирусом выявлены в 46 муниципалитетах края. Всего в Пермском крае с начала пандемии зафиксировано 49 098 случаев заражения COVID-19.

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