Елена Лодыгина журналист В Индустриальном районе Перми демонтируют 30 вывесок Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Специалисты отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Индустриального района в ходе плановых рейдов выявили шесть вывесок, не соответствующих единым стандартным требованиям. Всего за неделю было выявлено 30 таких вывесок на фасадах зданий на ул. Архитектора Свиязева, Геологов, Одоевского, шоссе Космонавтов. Все они были включены в реестр вывесок, подлежащих демонтажу. Об этом сообщает пресс-служба пермской мэрии.

Владельцам вывесок направлены предупреждения об устранении нарушений в течение 10 дней. Если владелец не отреагирует на него, районная администрация проведёт принудительный демонтаж, а затем взыщет с собственника средства за проведённые работы, в том числе перемещение и хранение демонтированных вывесок.

Напомним, в конце прошлого года в центре Перми было выявлено 87 не соответствующих требованиям вывесок. Все они включены в реестр вывесок, подлежащих демонтажу.











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