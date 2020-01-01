Елена Синица Зарплата.ру: в Пермском крае стоматологи стали самыми высокооплачиваемыми врачами Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным за первые три месяца 2021 года, в Пермском крае среди врачей самая высокая зарплата предлагалась стоматологам. Об этом сообщает исследовательский центр сервиса Зарплата.ру.

В Пермском крае врачу-стоматологу с опытом работы более пяти лет, готовому на переезд, предлагается до 250 тыс. руб. При этом рассматриваются и кандидаты с профильным средним специальным образованием. В числе требований отмечаются «знание компьютера, умение читать снимки визиографа и томографа».

Одна из стоматологических клиник ищет сразу трёх специалистов — ортопеда, терапевта, хирурга. На новом месте клиника готова обеспечить иногородних врачей комнатой или квартирой для проживания.

Кроме этого, по данным исследования, в крае наблюдается острая нехватка терапевтов, педиатров, неврологов, гинекологов, врачей ультразвуковой диагностики, анастезиологов-реаниматологов.

Специалистам, готовым переезжать из столицы в небольшие города, медучреждения предлагают зарплату более 100 тыс. руб.

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