Мария Сыропятова На 20% за год упало количество пассажиров автобусов в Пермском крае Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2020 году число пассажиров автобусов составило 195,9 млн руб., что на 20,7% меньше чем за 2019 год. Об этом говорят данные Пермьстата.

При этом пассажирооборот составил 2,9 млрд. пассажиро-километра, что на 31,9% меньше показателя 2019 года. Организациями автомобильного транспорта за 2020 год перевезено 4,4 млн тонн грузов, что на 10,3 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот составил 1 млрд. пассажиро-километра, что на 13,3% больше.

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