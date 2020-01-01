Сергей Данилов В выходные в Прикамье воздух прогреется до -4° Поделиться Поделиться Твитнуть

В выходные дни в Пермском крае ожидается потепление, однако в ночные часы ещё будет морозно. Также жителей Прикамья ждёт солнечная погода без обильных осадков, сообщает ТК «Рифей».

По данным научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я», в ночь на субботу, 13 марта, в Пермском крае похолодает до -15°…-20°, в низменностях — до -25°. Днём температура воздуха повысится до -5°…-10°, в Перми — до -5°.

В ночь на воскресенье,14 марта, в регионе столбики термометров опустятся до -13°…-18°, в Перми — до -15°...-17°. В первой половине дня будет облачно с прояснениями, во второй половине дня и вечером также ожидается облачная погода, местами небольшой снег. Днём в Прикамье потеплеет до -4°…-9°.

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