Сергей Данилов В Пермском крае выявлено 145 новых случаев заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 145 новых случаев заражения COVID-19: 20 человек проходят лечение в больницах, 125 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

В числе 145 новых инфицированных 63 пациента мужского пола, 82 — женского, среди заболевших 10 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 16 человек, от 30 до 49 лет — 49 человек, 39 в возрасте 50–64 и 31 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определён.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 48 814.

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