Елена Лодыгинажурналист
Теплоэнергетики взыскивают с пермской администрации больше 24 млн руб.
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В картотеке Арбитражного суда Пермского края зарегистрированы два иска к администрации Перми о взыскании больше 24 млн руб.. Истцом по одному из них выступает ПАО «Т Плюс» — иск предъявлен почти на 3 млн руб. Истцом по второму — «ПСК», которая взыскивает с городской администрации 21,073 млн руб.
В ПАО «Т Плюс» и городской администрации корреспонденту «Нового компаньона» судебный спор пока не комментируют.
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