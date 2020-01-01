Елена Лодыгина журналист Теплоэнергетики взыскивают с пермской администрации больше 24 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

В картотеке Арбитражного суда Пермского края зарегистрированы два иска к администрации Перми о взыскании больше 24 млн руб.. Истцом по одному из них выступает ПАО «Т Плюс» — иск предъявлен почти на 3 млн руб. Истцом по второму — «ПСК», которая взыскивает с городской администрации 21,073 млн руб.

В ПАО «Т Плюс» и городской администрации корреспонденту «Нового компаньона» судебный спор пока не комментируют.

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