Антимонопольщики уличили кафе-шаурму в незаконном использовании знака «McDonald’s» Поделиться Поделиться Твитнуть

В отношении предпринимателей, владеющих сетью кафе «Wаурма», возбуждены дела по признакам нарушения п. 1 ст. 14.6 Закона о защите конкуренции. Они использовали в своих обозначениях товарный знак «McDonald’s». Об этом сообщает пресс-служба УФАС России по Пермскому краю. Речь идёт о товарном знаке в виде изображения стилизованной заглавной буквы «М» с закруглёнными вершинами и пересекающего её по нижней трети слова «McDonald’s», правообладателем которого является «McDonald’s Corporatoin».

«На территории РФ правом использования указного товарного знака в соответствии с сублицензионным соглашением обладает ЗАО «Москва — Макдоналдс», — отмечают в УФАС. — На территории Пермского края деятельность по оказанию услуг общественного питания с использованием указанного товарного знака осуществляет ООО «Региональная сеть предприятий питания» на основании договора коммерческой концессии, заключённого между ООО «СПП» и ЗАО «Москва — Макдоналдс». Никаким другим организациям и индивидуальным предприятиям право использования товарного знака компании «McDonald’s» не предоставлялось. Законодательство запрещает использование без разрешения правообладателя сходных с его товарным знаком обозначений товаров других организаций, чтобы избежать смешения наименований. Товарный знак как средство выделения конкретного производителя помогает потребителям выбрать товар определённого продавца».

Заведения сети «Wаурма» расположены в селе Култаево, а также в Дзержинском и Мотовилихинском районах Перми.

Рассмотрение дел назначено на 7 апреля 2021 года. «Такие действия имеют признаки недобросовестной конкуренции, поскольку противоречат действующему законодательству, направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности и могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам, добросовестно осуществляющим деятельность на указанном товарном рынке», — пояснила начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Пермского УФАС России Мария Герасимова.

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