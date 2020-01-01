Антимонопольщики уличили кафе-шаурму в незаконном использовании знака «McDonald’s»
В отношении предпринимателей, владеющих сетью кафе «Wаурма», возбуждены дела по признакам нарушения п. 1 ст. 14.6 Закона о защите конкуренции. Они использовали в своих обозначениях товарный знак «McDonald’s». Об этом сообщает пресс-служба УФАС России по Пермскому краю. Речь идёт о товарном знаке в виде изображения стилизованной заглавной буквы «М» с закруглёнными вершинами и пересекающего её по нижней трети слова «McDonald’s», правообладателем которого является «McDonald’s Corporatoin».
«На территории РФ правом использования указного товарного
знака в соответствии с сублицензионным соглашением обладает ЗАО «Москва — Макдоналдс», — отмечают в УФАС. — На территории Пермского края деятельность по
оказанию услуг общественного питания с использованием указанного товарного
знака осуществляет ООО «Региональная сеть предприятий питания» на основании
договора коммерческой концессии, заключённого между ООО «СПП» и ЗАО «Москва — Макдоналдс». Никаким другим организациям и индивидуальным предприятиям право
использования товарного знака компании «McDonald’s» не предоставлялось. Законодательство
запрещает использование без разрешения правообладателя сходных с его товарным
знаком обозначений товаров других организаций, чтобы избежать смешения
наименований. Товарный знак как средство выделения конкретного производителя
помогает потребителям выбрать товар определённого продавца».
Заведения сети «Wаурма» расположены в селе Култаево, а также
в Дзержинском и Мотовилихинском районах Перми.
Рассмотрение дел назначено на 7 апреля 2021 года. «Такие
действия имеют признаки недобросовестной конкуренции, поскольку противоречат
действующему законодательству, направлены на получение преимуществ при
осуществлении предпринимательской деятельности и могут причинить убытки другим
хозяйствующим субъектам-конкурентам, добросовестно осуществляющим деятельность
на указанном товарном рынке», — пояснила начальник отдела контроля за рекламой
и недобросовестной конкуренцией Пермского УФАС России Мария Герасимова.
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