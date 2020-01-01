Григорий Серёдкин «Парма-КОР» завершила выступление в чемпионате России Пермячки проиграли второй матч серии и выбыли в 1/4 финала Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: БК "Парма-КОР"

Пермский женский баскетбольный клуб «Парма-КОР» завершил выступление в Суперлиге-2 в сезоне-2020/2021. Команда Евгения Суханова в третьем матче серии 1/4 финала вновь встретилась с соперницами из пензенского БК «Юность» и уступила — 62:70.

Пермячки хорошо начали матч и упорно боролись на протяжении трёх четвертей (52:52 к концу третьего игрвого отрезка). Однако в концовке игры команда из Пензы переломила ход встречи и одержала победу.

Так как дальше проходит команда, одержавшая в серии две победы, в следующую стадию плей-офф прошла «Юность». Напомним, 5 марта на паркете ФОК «Победа» пермские баскетболистки обыграли соперниц из Пензы в рамках 1/4 финала чемпионата России женской Суперлиги-2 — 75:73. Это была первая победа молодого клуба в плей-офф чемпионата России. 9 марта на выезде «Парма-КОР» потерпела поражение — 62:75.

Евгений Суханов, главный тренер БК «Парма-КОР»:

— Обидное поражение. Плей-офф — это игра «скамеек», игра деталей. Думаю, что мы не смогли справиться с собой. Сезон для нас завершён. Мы впервые в своей истории вышли в плей-офф. Матчи на выбывание — это совершенно другая атмосфера, с ней не сравнится ни одна игра в регулярке. Сезон получился сложным, но я очень надеюсь, что каждый включивший хотя бы раз трансляцию наших игр не остался равнодушным. Я счастлив, что пермские игроки получили этот опыт. Для развития женского баскетбола в Пермском крае мы сделали огромный шаг.

Женский БК «Парма-КОР» был создан в июле 2020 года. Сезон-2020/2021 клуб провёл в Суперлиге-2 — третьей по силе лиге женского баскетбола России.

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