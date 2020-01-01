Началась регистрация участников кадрового проекта «ПолитСтартап» партии «Единая Россия» Поделиться Поделиться Твитнуть

Энергия и целеустремлённость молодых людей должны применяться в управлении территориями страны. Об этом неоднократно говорили и президент Владимир Путин, и лидеры партии «Единая Россия». Для того чтобы помочь молодым неравнодушным людям стать участниками предварительного голосования «Единой России», а затем кандидатами в депутаты, создан проект «ПолитСтартап». 11 марта открылась регистрация участников проекта, она продлится до 3 мая

Впервые проект «ПолитСтартап» в качестве пилотного был опробован в 2018 году. Его участники с помощью опытных наставников получили знания, необходимые для участия в предварительном голосовании, а затем и в избирательной кампании. Многие из тех, кто прошёл этот «политический фильтр», впоследствии успешно были избраны депутатами в представительные органы власти.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

— В Прикамье идёт процесс обновления власти на всех уровнях. Осенью пройдут выборы в Законодательное собрание края, Пермскую городскую думу и ряд муниципальных выборных кампаний. «Единая Россия» всегда стремилась не только к максимальному представительству, но и к тому, чтобы партию представляли честные, активные и компетентные депутаты, которых поддерживают жители. Именно для этого партия единственная в стране проводит предварительное голосование, в ходе которого избиратели сами назовут имена тех, кого они хотят видеть своими представителями в органах власти. Партия окажет таким кандидатам полную поддержку. Уверен, что многие из тех, кто участвует в проекте «ПолитСтартап», станут впоследствии достойными депутатами.

Проект «ПолитСтартап» призван выявить молодых граждан с активной жизненной позицией, готовых попробовать свои силы в общественно-политической деятельности. Сегодня это неотъемлемый этап подготовки к предварительному голосованию. В 2021 году «ПолитСтартап» проходит в 45 территориях страны, в том числе в Пермском крае.

Игорь Новосёлов, руководитель Пермского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», региональный координатор проекта «ПолитСтартап»:

— Стать участниками проекта могут молодые граждане страны в возрасте до 35 лет. При этом ранее они не должны быть избраны депутатами в законодательных и представительных органах власти. После регистрации участники будут проходить обучение у опытных наставников, среди которых будут и федеральные эксперты. Обучение будет проходить как в режиме онлайн-лекций и вебинаров, так и в формате очных образовательных программ. Затем выпускники проекта будут уже подготовлены к участию в предварительном голосовании и выборной кампании. В этих процессах им тоже будет оказана поддержка со стороны наставников проекта.

Игорь Новосёлов добавил, что в 2021 году программа проекта существенно расширена. Есть возможность пройти обучение не только будущим кандидатам, но и тем молодым людям, кто хочет попробовать себя в качестве политтехнолога или «политического автора», то есть, например, журналиста, специализирующегося на теме политики и выборов.

Требования ко всем участникам «ПолитСтартапа» схожи: граждане России в возрасте до 35 лет, не являющиеся членами других политических партий, не имеющие судимости. И конечно, имеющие желание применять полученные знания на практике.

Пройти регистрацию и подать заявку на участие в проекте можно здесь.

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