Мария Сыропятова Продукты в Пермском крае подорожали за месяц на 1,46% Поделиться Поделиться Твитнуть

Продовольствие в Пермском крае в феврале 2021 года подорожало в среднем на 1,46%. Об этом говорят данные Пермьстата.

При этом без учёта алкогольных напитков рост цен составил 1,66%. Среди групп товаров больше других подорожали мясо птицы (+4,77%), яйца (+2,81%), филе морожеиой рыбы (+2,05%) и кондитерские изделия (+3,43%). При этом за 2020 год цены в Пермском крае также показывали рост на мясо птицы (+4,66%), яйца (+17,97%), филе мороженой рыбы (+4,91%) и кондитерские изделия (+5,48%).

Производители связывают рост цен с удорожанием основных видов сырья при выращивании птицы и яйца.

Пётр Бельков, директор ЗАО птицефабрика «Чайковская»:

— В феврале прошлого года мы покупали пшеницу по 8 руб. за килограмм, а сейчас покупаем по 15 руб. Следом за зерном выросли цены на белковые добавки. Если подсолнечное масло оптом, которое мы добавляем в корм для витаминизации, стоило в прошлом году 45 руб. за литр, то сейчас — 105 руб,. В рознице сети добавляют до 50% наценки на нашу продукцию, а затраты несут гораздо меньше, чем мы. Для выживания производителям необходимо ещё больше поднимать цены.

По данным Росстата, экспорт пшеницы из России составил 2,177 млн т, что на 25,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом запасы зерна и зернобобовых в сельскохозяйственных организациях, по данным на 1 февраля 2021 года, составили 18,4 т, что на 7,4% больше уровня показателя за аналогичный период 2020 года. Запасы пшеницы выросли на 19,1%, до 11,54 млн т, запасы кукурузы увеличились на 9,3%, до 3,14 млн т.

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