Елена Синица Пермские таможенники уничтожили более 315 кг санкционных груш Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Пермская таможня

В среду, 10 марта, должностные лица Пермской таможни совместно с специалистами краевого территориального Управлениея Россельхознадзора и Пермской транспортной прокуратуры выявили на одной из пермских овощных баз груши, запрещённые к ввозу в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Пермской таможни.

При осмотре овощной базы на ул. Пожарной, 18 было выявлено 315,5 кг санкционных свежих груш. Судя по маркировкам на ящиках, груши собраны в Польше.

В отношении продукции товарно-сопроводительные и разрешительные документы представлены не были. Выявленные товары были изъяты и раздавлены на территории полигона твёрдых бытовых отходов «Софроны».

Напомним, ранее сообщалось, что Пермская таможня задержала жителя Березников с гашишем из Франции.

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