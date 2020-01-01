Елена Синица Пермская таможня задержала жителя Березников с гашишем из Франции Поделиться Поделиться Твитнуть

Сотрудники Пермской таможни совместно с сотрудниками линейного пункта полиции задержали 32-летнего жителя Березников с посылкой из Франции, внутри которой обнаружены наркотики. Задержание произошло 1 марта. Об этом сообщает телеканал ВЕТТА-24 со ссылкой на пресс-службу Пермской таможни.

Согласно заключению эксперта, внутри посылки, находилось наркотическое средство — гашиш (анаша, смола каннабиса). Общий вес изъятого вещества составил 4,92 г.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 229.1 УК РФ. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом до 1 млн руб.

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