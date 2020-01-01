Сергей Данилов В Пермском крае выявлено 150 новых случаев заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 150 новых случаев заражения COVID-19: 26 человек проходят лечение в больницах, 124 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

В числе 150 новых инфицированных 63 пациента мужского пола, 87 — женского, среди заболевших пятеро детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 15 человек, от 30 до 49 лет — 53 человека, 37 в возрасте 50–64 и 40 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определён.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 48 669.

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