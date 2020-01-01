За 10 лет в Пермском крае планируется ввести в эксплуатацию почти 15 млн кв. м жилья Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 10 марта, на заседании правительства Пермского края рассмотрели планы по вводу в эксплуатацию жилья на ближайшее десятилетие. Об этом сообщает пресс-служба краевого минстроя.



Дмитрий Махонин отметил, что, в соответствии с нацпроектом «Жильё и городская среда», перед регионом стоит амбициозная задача — увеличить годовой объём ввода с 1,07 тыс. кв. м в 2020 году до 1,63 млн кв. м в 2030 году.



В 2021–2030 гг. планируется ввести в эксплуатацию 14,9 млн кв. м жилья. Целевой показатель края разделён между муниципалитетами. Планируется, что 15 территорий обеспечат 87,2% краевого ввода, или 13,01 млн кв. м. Например, в Перми за девять лет будет введено 7,77 млн кв. м жилья, в Пермском районе — 2,06 млн кв. м, в Чернушинском городском округе — 397 тыс. кв. м.

«По итогам прошлого года, показатели плана по объёмам жилищного строительства, установленные Пермскому краю в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», в 2020 году перевыполнены почти на 11%. Мы понимаем, что новые дома нужно строить не только в краевой столице, но и в территориях. Чтобы люди по всему краю могли переезжать в современные квартиры. Для этого необходимо ускорить работу по наполнению банка земли, а также изменить формат предоставления застройщикам участков. В том числе учитывать мнение жителей при создании комфортной городской среды. Рассчитываем, что эти механизмы поможет наладить градостроительный совет Пермского края, который спустя семь лет возобновил свою работу, — отметил глава региона. — Кроме того, строительство и ввод нового жилья должны идти совместно с решением масштабных задач по предоставлению жилья детям-сиротам, молодым семьям, расселению «аварийки». До 2025 года нам предстоит расселить более 440 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья. В новые дома смогут переехать порядка 27 тыс. жителей края».

По словам главы краевого минстроя Андрея Колмогорова, более пяти лет в Пермском крае ежегодно вводится в эксплуатацию свыше 1 млн кв. м жилья. Например, в 2018 году объём ввода составил 1,08 млн кв. м, в 2019 году — 1,17 млн кв. м, в 2020 году — 1,19 млн кв. м.



В соответствии с целевыми показателями нацпроекта в 2020 году в Пермском крае требовалось ввести 1,077 млн кв. м жилья, исполнение плана составило 110,9%.



В 2020 году Пермский край стал одним из регионов, где работа строительной отрасли продолжалась в период ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Минстроем Прикамья был разработан порядок работы строительных организаций, предполагающий в том числе соблюдение противоэпидемиологических мероприятий. Благодаря принятым мерам ухудшения экономической ситуации в строительной отрасли региона не произошло.



Крупнейшими застройщиками края являются 15 компаний, которые ввели в эксплуатацию 525,0 тыс. кв. м многоквартирного жилья. Это 86% от всего объёма многоквартирного жилья, введённого за год, — 605,3 тыс. кв. м.



Целевые показатели ввода жилья в 2020 году были установлены для каждого муниципалитета. 28 из 46 территорий достигли исполнения в 100% и более. На первом месте по объёму ввода — город Пермь: при плане 480,95 тыс. кв. м жилья муниципалитет ввёл 640,5 тыс. кв. м, таким образом, годовой план выполнен на 133%. В тройке лидеров помимо Перми Пермский район и город Березники.



Восемь территорий выполнили план на 80–100%. Ещё 10 территорий оказались в отстающих, исполнение составило менее 80%.



В 2021 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию 1,3 млн кв. м жилья.



Ранее губернатор Дмитрий Махонин поставил перед муниципалитетами задачу формировать земельные участки, обеспеченные инфраструктурой, для жилищного строительства. Перспективные локации под застройку определены в Перми, это — территория торговых рядов «Гача» (вблизи Центрального рынка), бывший промузел «Рязанский», территория в микрорайоне ДКЖ, площадка бывшего завода им. Дзержинского​. Общая площадь четырёх участков составляет 132 га. Сейчас правительством Пермского края и администрацией Перми рассматриваются возможности освоения этих локаций, в том числе принимаются предложения от застройщиков.



В ходе обсуждения Дмитрий Махонин обратил внимание, что, несмотря на хорошие темпы строительства жилья в регионе, важно работать и над его доступностью для населения. В частности, в Прикамье реализуется программа льготной ипотеки, в рамках которой кредиты предоставляются по ставке 6,1%. По итогам прошлого года, было заключено более 38 тыс. кредитных договоров на общую сумму свыше 73 млрд руб. В сравнении с 2019 годом этот показатель вырос почти в 1,5 раза. Кроме того, жителям края доступна сельская ипотека по ставке 2,1%. В прошлом году заключено 646 договоров на общую сумму 1,2 млрд руб. По итогам прошлого года, общий показатель Пермского края по выдаче ипотечных кредитов превышает среднероссийский на 26%.

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