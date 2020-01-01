Мария Сыропятова У юрлица пермского ресторана могут отобрать лицензию на алкоголь Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевой минпромторг подал иск об аннулировании лицензии на розничную продажу алкоголя у ООО «Ёрш-Пермь» (юрлицо, под которыми работали рестораны «Ёрш» и «Тануки»). Данные об этом содержатся в картотеке Арбитражного суда Пермского края.

В краевом минпромторге пояснили, что решение о лишении компании лицензии принято «в связи с нарушениями условий торговли». Иными словами, декларации ООО «Ёрш-Пермь» не подаёт, а на корреспонденцию не отвечает.

Напомним, что пермские рестораны «Ёрш» и «Тануки» работали на первом этаже здания на ул. Екатерининской, 171. В 2019 году они были закрыты. Bulldozer Group, ресторанный холдинг, в который они входили, по-прежнему управляет несколькими десятками ресторанов в России, Казахстане, Украине и ОАЭ.

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