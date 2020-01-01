Мария Сыропятова Инвестиции в Пермском крае в 2020 году сократились на 8,3% Поделиться Поделиться Твитнуть

Объём инвестиций в основной капитал в 2020 году в экономику и социальную сферу Пермского края составил 278 млрд руб., что на 8,3% ниже показателя 2019 года. Об этом говорят данные Пермьстата.

Без учёта субъектов малого и среднего бизнеса объём инвестиции составили 217,4 млрд руб., что на 7,8% меньше показателя аналогичного периода.

При этом ряд направлений инвестиций показали рост: в образовании (+80%), в водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов (+42,3%), в сельском хозяйстве (+20%), в административной деятельности (+20,5%), в оптовой и розничной торговле (+17,2), транспортировке и хранении (+11,1%). Снижение наблюдалось в обрабатывающих производствах (-20%), в работе гостиниц и общепита (-18,3%), информации и связи (-17,6%)., а также в обеспечении электроэнергией, газом и паром (-17,5%).

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