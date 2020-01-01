Елена Лодыгина журналист В Прикамье за год выявлено 10 нелегальных микрофинансовых организаций Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в прошлом году было выявлено 12 компаний, которые работали с признаками нелегальной финансовой деятельности. Большинство из них — «чёрные» кредиторы, которые работали под видом микрофинансовых организаций, две — финансовые пирамиды. Об этом сообщает пресс-служба Пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

«Выбирая финансовую услугу в интернете, обязательно проверьте, с какой организацией вы имеете дело. Сайты банков и МФО имеют специальные метки при выдаче в поисковых системах Яндекс и Mail.ru. Наличие такой метки означает, что финансовая организация находится под надзором Банка России и её деятельность регулируется законодательством», — отметил управляющий Пермским отделением Уральского ГУ Банка России Алексей Моночков.

Всего в России в прошлом году было выявлено 1549 финансовых организаций с признаками нелегальной деятельности. Из них 821 являлась «чёрным» кредитором, 395 осуществляли нелегальную деятельность на рынке «Форекс», 222 имели признаки финансовых пирамид. Информацию обо всех выявленных фактах незаконной деятельности Банк России передал в правоохранительные органы, налоговую и антимонопольную службы, Роскомнадзор.

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