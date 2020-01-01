Мария Сыропятова В Верховный суд России поступила жалоба по делу о банкротстве завода Дзержинского Поделиться Поделиться Твитнуть

В Верховный суд России подана жалоба по обособленному спору по банкротству завода им. Ф. Э. Дзержинского. Данные об этому указаны в картотеке Арбитражного суда Пермского края.

Третье лицо в процессе и бывший конкурсный управляющий ЗиДа Александр Иванов пытается обжаловать решения судов о признании недействительным договора аренды электрогенераторной установки у ООО «Регион». Этот договор был заключён в 2015 году, по нему ЗиД выплатил за аренду электрооборудования 1,39 млн руб (тогда конкурсным управляющим ЗиДа был Александр Иванов).

В 2019 году действующий на тот момент конкурсный управляющий завода Александр Ерёмин оспорил сделку. Согласно решению Арбитражного суда Пермского края, устоявшему в апелляционной и кассационной инстанциях, договор признан недействительным, а средства должны были быть возвращены заводу.

В жалобе в Верховный суд России Александр Иванов просит направить дело на новое рассмотрение, ссылаясь на «несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела». Александр Иванов считает, что ЗиД скрыл факт наличия договора с ООО «ЭнергоСнабжающая компания». По нему осуществлялись услуги ремонта, технического обслуживания и обеспечения перетока электроэнергии спорной установки. По мнению Александра Иванова, существование данного договора и исполнение его условий само по себе опровергает доводы о мнимости характера договора аренды с ООО «Регион». Кроме того, в жалобе заявитель обращает внимание на то, что ООО «Энергоснабжающая компания» не было аффилировано с ЗиДом. При этом после заключения договора аренды электрообурудования ЗиД стал потреблять меньше электричества от сети ПАО «Пермэлектросбыт».

Напомним, что в июне 2018 года Александр Иванов был отстранён от должности конкурсного управляющего ЗиДа. По требованию налоговой инспекции на эту должность был назначен Александр Ерёмин. В сентябре 2020 года он также покинул эту должность.

Сейчас налоговая инспекция пытается взыскать с Александра Иванова около 1 млрд руб. убытков, ещё 238 млн руб. с него пытаются взыскать по иску Александра Ерёмина. Эти дела объединены в одно производство и приостановлены до окончания рассмотрения претензий ФНС по обособленным спорам в рамках банкротства ЗиДа.

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