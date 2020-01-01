Сергей Данилов В Кукуштане на пожаре погибли два человека Поделиться Поделиться Твитнуть

В посёлке Кукуштан Пермского района сегодня ночью произошёл пожар в частном жилом доме. Вследствие пожара погибли два человека, сообщает ТК ВЕТТА 24 со ссылкой на региональное управление МЧС.

Сигнал о возгорании поступил 9 марта в 3:00. К моменту прибытии первого пожарного подразделения дом и надворные постройки были полностью охвачены огнём. Площадь пожара составила 126 кв. м. В ходе тушения пожара внутри горящего дома спасатели нашли тела двух взрослых человек. Их передали полицейским.



В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причина пожара.

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