Елена Лодыгина журналист Дума может лишиться права согласовывать первого заместителя главы Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермскую гордуму внесён проект «О признании утратившим силу решения Пермской городской думы №193 «Об утверждении положения о порядке согласования Пермской городской думой назначения кандидатуры на должность первого заместителя главы администрации Перми», который отменяет процедуру согласования думой первого заместителя главы Перми. Если проект утвердят, то дума потеряет право согласовывать назначение первого заместителя главы Перми.

Напомним, ранее депутаты гордумы на пленарном заседании поддержали внесение изменений в Устав Перми: были уточнены полномочия органов местного самоуправления в связи с изменением законодательства, а также внесена новая статья об инициативных проектах.

Изменения коснулись как компетенций гордумы, так и обязанностей главы города. В данном случае из компетенций гордумы исключается согласование кандидатуры первого заместителя главы администрации Перми при его назначении. Поэтому администрацией Перми был внесён в гордуму проект решения «О признании утратившим силу решения Пермской городской думы № 193 «Об утверждении Положения о порядке согласования Пермской городской Думой назначения кандидатуры на должность первого заместителя главы администрации города Перми». Депутаты рассмотрят его на пленарном заседании в марте.





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