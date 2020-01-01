Григорий Серёдкин
К концу рабочей недели в Перми отключат воду в 38 домах
В краевой столице к концу текущей рабочей недели, 12 и 13 марта, холодной воды не будет в 38 домах. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».
Так, с 09:00, 12 марта до 09:00, 13 марта, воды не будет в домах по адресам:
— ул. Лизы Чайкиной, 22, 25
— ул. Олега Кошевого, 2, 27, 29, 31, 33, 34, 40
— ул. Рязанская, 80, 86, 97А, 97Б
— ул. Теплогорская, 43
С 09:30, 13 марта до 18:00 того же дня воды не будет в домах по адресам:
— ул. Коломенская, 3, 5, 5А, 7
— ул. Косьвинская, 11, 13
— ул. Полазненская, 26
Также с 10:00, 13 марта до 19:00 того же дня воду отключат в домах по адресам:
— ул. Ивана Франко, 45, 47, 49, 52
— ул. Иньвенская, 13, 15, 17, 17А
— ул. Мечникова, 55
— ул. 1-я Новгородская, 5
— ул. 2-я Новгородская, 2
— ул. 3-я Новгородская, 3, 43
— ул. 4-я Новгородская, 1
— ул. 5-я Новгородская, 5
— ул. Целинная, 6, 11
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