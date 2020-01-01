Сергей Данилов В Прикамье выявлено 156 новых случаев заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 156 новых случаев заражения COVID-19: 38 человек проходят лечение в больницах, 118 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

В числе 156 новых инфицированных 57 пациентов мужского пола, 99 — женского, среди заболевших 11 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 10 человек, от 30 до 49 лет — 38 человек, 55 в возрасте 50–64 и 42 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определён.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 48 215.

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