Сергей Данилов Начавшаяся неделя будет холоднее нормы на 8–10° Поделиться Поделиться Твитнуть

В ближайшие дни в Пермский край придёт новая волна холодов. В среднем эта неделя будет холоднее нормы на 8–10°. Количество осадков в южных районах края ожидается близким к норме, по северу составит лишь 50% нормы, сообщает телеканал «Рифей» со ссылкой на данные научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я».

По прогнозу синоптиков, в первые два дня недели на территории Прикамья ожидаются снегопады и усиление ветра до 15 м/сек. Дневная температура воздуха составит около −4°…−10°, по северу и востоку в течение суток около –15°…–20°.

Пик похолодания придётся на среду, 10 марта. Ночью столбики термометров опустятся до −23°…−28°, по северу — до −28°…−33°, по югу — до −18°. Днём максимальная температура воздуха в регионе не превысит –13°…–18°. По ночам в четверг и в пятницу вновь ожидается понижение температуры воздуха до −22°…−29°, по северу — до −19°…−24°. Днём может потеплеть до −8°…−16°. В выходные погода в Пермском крае будет зависеть от облачности. Ожидается небольшой снег и постепенное повышение температуры воздуха.

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