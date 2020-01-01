Григорий Серёдкин Сейшелы откроются для российских туристов 25 марта Приезжим необходимо иметь свежий тест на COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Сейшельские острова откроются для российских туристов с 25 марта. Об этом сообщает пресс-служба АТОР (Ассоциации туроператоров России).

Въезд иностранцам на архипелаг будет разрешён при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позже, чем за 72 часа до прибытия. Для них не будет действовать карантин, туристам разрешат сразу заселяться в отели.

Также туристам можно будет свободно перемещаться между островами, в том числе самостоятельно на яхтах и катерах без местного экипажа.

Ранее старт полётов на островное государство в Индийском океане анонсировала авиакомпания «Аэрофлот». Цена на билет в обе стороны стартует от 60 тыс. руб. Полёты начнутся со 2 апреля.

Напомним, 1 марта для граждан России свои воздушные границы открыла Грузия.

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